Эмери высказался о попадании «Астон Виллы» в Лигу Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после матча 35-го тура чемпионата Англии с «Челси» пообщался с журналистами.

- Я очень рад. Мы вели 2:0, но хоть и не победили, но смогли достичь очень важной цели, которую ставили для себя в течение сезона – попасть в Лигу Европы, но мы по-прежнему боремся с «Тоттенхэмом» за попадание в топ-4. «Челси» играл очень хорошо, у них отличная команда, - сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Напомним, встреча между «Астон Виллой» и «Челси» завершилась вничью – 2:2. Команда Эмери ни разу не проиграла в последних шести играх.