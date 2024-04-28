«Астон Вилла» не проигрывает шесть матчей подряд

В субботу, 27 апреля, «Астон Вилла» встречалась на своём поле с «Челси». Матч 35-го тура Английской премьер-лиги завершился вничью – 2:2.

Отметим, что «Астон Вилла» упустила преимущество в два гола и едва не проиграла в компенсированное время, но третий мяч «Челси» не был засчитан.

Данная ничья позволила «Астон Вилле» продлить свою беспроигрышную серию до шести матчей во всех турнирах.

2 мая подопечные Унаи Эмери проведут первый полуфинальный поединок Лиги конференций против «Олимпиакоса». Встреча должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 9 мая.