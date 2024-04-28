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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» растеряла фору в 2 гола с «Челси» и едва не проиграла

28 Апреля 2024 • 00:07 Комментировать (1)
Астон Вилла
2:2
Челси

В 35-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» пыталась прагматично сыграть против «Челси», чтобы набрать важные очки. Игра от обороны у бирмингемцев имела хорошие шансы на успех. На четвёртой минуте Джон Макгинн в одно касание пробил по воротам, а Марк Кукурелья оказался на пути мяча, и этот рикошет смутил голкипера, который не смог выручить,  - 1:0. Николас Джексон убежал к воротам соперника и в борьбе  защитником точно пробил в верхнюю часть ворот, но там вне игры. Кукурелья едва не исправился, его навес с левого фланга замкнул ударом головой Джексон - попадание в штангу. Морган Роджерс от левого угла штрафной продрался к центру и поразил ближний угол - 2:0.

В середине второго тайма Конор Галлахер отобрал мяч на чужой половине поля, прострел Михаила Мудрика, и в итоге Нони Мадуэке результативно пробил метров с 15. Пошла игра на встречных курсах с обоюдными шансами, и в итоге Галлахер справа сместился в центр и поразил дальний угол - 2:2. На 90-й минуте после углового защитники «Астон Виллы» выбили мяч на Бенуа Бадьяшиля, тот сыграл к воротам, и Аксель Дисаси в упор забил - 2:3? Арбитр после просмотра повтора отменил гол, так как Бадьяшиль фолил.

«Астон Вилла» - четвертая с запасом в семь очков от «Тоттенхэма», противник - девятый.

Протокол игры  
Астон Вилла2:2Челси
(1:0) Кукурелья Марк4'  
(2:0) Роджерс Морган42'  
  63'Мадуэке Нони (2:1)
  81'Галлахер Конор (2:2)
Мартинес Эмилиано 46' (Ольсен Робин ( 46') Кэш МэттиКонса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаБэйли Леон  66' 75' (Ироэгбунам Тим ( 75') Тилеманс Юри 27' (Диаби Мусса ( 27'Дуран Джон 83') Соарес Дуглас  49' 75' (Карлос Диего Сантос ( 75') Роджерс Морган  64'Макгинн ДжонУоткинс Олли
Запасные: Келлиман ОмариХейден КейнЛенгле КлеманЧамберс Калум
Петрович ДжорджеЧалоба ТревоСилва Тьяго  87' 90' (Дисаси Аксель ( 90') Бадьяшиль БенуаКукурелья МаркКайседо Мойсес  49'Галлахер КонорМадуэке НониПалмер КоулМудрик Михаил  82' 90' (Казадеи Чезаре ( 90') Джексон Николас
Запасные: Санчес РобертДайер КианоДжордж ТирикДейвид де СоузаБеттинелли МаркусАчемпонг ДжошуаКерд ТедГилкрист Алфи
27 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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fireland
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