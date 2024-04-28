«Астон Вилла» растеряла фору в 2 гола с «Челси» и едва не проиграла

В 35-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» пыталась прагматично сыграть против «Челси», чтобы набрать важные очки. Игра от обороны у бирмингемцев имела хорошие шансы на успех. На четвёртой минуте Джон Макгинн в одно касание пробил по воротам, а Марк Кукурелья оказался на пути мяча, и этот рикошет смутил голкипера, который не смог выручить, - 1:0. Николас Джексон убежал к воротам соперника и в борьбе защитником точно пробил в верхнюю часть ворот, но там вне игры. Кукурелья едва не исправился, его навес с левого фланга замкнул ударом головой Джексон - попадание в штангу. Морган Роджерс от левого угла штрафной продрался к центру и поразил ближний угол - 2:0.

В середине второго тайма Конор Галлахер отобрал мяч на чужой половине поля, прострел Михаила Мудрика, и в итоге Нони Мадуэке результативно пробил метров с 15. Пошла игра на встречных курсах с обоюдными шансами, и в итоге Галлахер справа сместился в центр и поразил дальний угол - 2:2. На 90-й минуте после углового защитники «Астон Виллы» выбили мяч на Бенуа Бадьяшиля, тот сыграл к воротам, и Аксель Дисаси в упор забил - 2:3? Арбитр после просмотра повтора отменил гол, так как Бадьяшиль фолил.

«Астон Вилла» - четвертая с запасом в семь очков от «Тоттенхэма», противник - девятый.