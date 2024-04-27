Тен Хаг не верит в попадание «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился комментарием о шансах команды на попадание в Лигу чемпионов.

— Конечно, попадание в Лигу Европы выглядит наиболее вероятным вариантом. Трудно финишировать четвертым при таком большом отрыве. У нас было много выигрышных ситуаций, где мы потом упускали победу, — цитирует тен Хага ВВС.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 54 балла после 34 встреч.

6 мая подопечные тен Хага встретятся на выезде с «Кристал Пэлас». Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.