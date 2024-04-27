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Пакета: «Манчестер Сити»? Я очень счастлив в «Вест Хэме»

27 Апреля 2024 • 22:18 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
05.05 16:00

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета высказался о возможном переходе в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

— Все эти разговоры остались прошлым летом. Сейчас я хочу закончить сезон и посмотреть, что произойдет. Я очень счастлив в «Вест Хэме». Я испытываю огромное уважение к клубу, — приводит слова Пакета журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет семь ассистов.

Контракт бразильца с «Вест Хэмом» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Пакета составляет 65 миллионов евро.

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