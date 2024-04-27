«Эвертон» одолел «Брентфорд», нанеся один удар в створ

В 35-м туре чемпионата Англии «Эвертон» играл против конкурентов из «Брентфорда» и победил, нанеся всего один удар в створ. В поединке было очень много борьбы, а первый момент был создан лишь после перерыва, это Айвен Тони чудом не попал в рамку, пробивая из штрафной. Тут же Дуайт Макнил зарядил издали в перекладину. На 60-й минуте Джерред Брэнтуэйт пробил в соперника, а Идрисса Гуэйе добавил мяч в цель - 1:0. Джеймс Гарнер со штрафного запустил мяч в перекладину на 90-й минуте.

«Эвертон» в итоге подвинул соперника с 15-го места. Обе команды официально гарантировали себе сохранение прописки в элите.