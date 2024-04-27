«Эвертон» одолел «Брентфорд», нанеся один удар в створ

В 35-м туре чемпионата Англии «Эвертон» играл против конкурентов из «Брентфорда» и победил, нанеся всего один удар в створ. В поединке было очень много борьбы, а первый момент был создан лишь после перерыва, это Айвен Тони чудом не попал в рамку, пробивая из штрафной. Тут же Дуайт Макнил зарядил издали в перекладину. На 60-й минуте Джерред Брэнтуэйт пробил в соперника, а Идрисса Гуэйе добавил мяч в цель - 1:0. Джеймс Гарнер со штрафного запустил мяч в перекладину на 90-й минуте.
«Эвертон» в итоге подвинул соперника с 15-го места. Обе команды официально гарантировали себе сохранение прописки в элите.
Протокол игры
|(1:0) Гуэйе Идрисса60'
Пикфорд Джордан•Годфри Бен•Тарковски Джеймс• 74'Брэнтуэйт Джерред•Янг Эшли•Харрисон Джек•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса78' (Онана Амаду (78') •Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай•Чермити Юссеф90' (Кин Майкл (90')
Флеккен Марк•Айер Кристоффер84' (Расмуссен Мадс (84') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Регилон Серхио 44'78' (Шаде Кевин (78') •Йенсен Матиас•Норгор Кристиан78' (Ярмолюк Егор (78') •Янельт Витали67' (Дамсгор Миккель (67') •Мбеумо Брайан• 90'Тони Айвен•Висса Йоан68' (Льюис-Поттер Кин (68')
27 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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