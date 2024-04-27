«Астон Вилла» и «Челси» назвали составы на очную битву

Сегодня, 27 апреля, «Астон Вилла» примет на своём поле «Челси» в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги.

Стартовый состав «Астон Виллы»: Мартинес (вр), Кэш, Конса, Пау, Динь, Бэйли, Макгинн (к), Дуглас Луиз, Роджерс, Тилеманс, Уоткинс.

Стартовый состав «Челси»: Петрович (вр), Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер (к), Палмер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

Поединок между «Астон Виллой» и «Челси» должен будет стартовать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.