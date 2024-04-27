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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» является одной из самых зрелищных команд в АПЛ

27 Апреля 2024 • 20:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Бёрнли

Эрик тен Хаг, наставник «красных дьяволов»», дал свой комментарий после упущенной победы над «Бёрнли».

Встреча 35-го тура чемпионата Англии прошла в субботу и завершилась со счётом 1:1.

- На данный момент «Манчестер Юнайтед» является одной из самых зрелищных и динамичных команд в АПЛ. У нас есть много моментов, мы показываем хороший футбол. В перерыве сделали несколько изменений и во втором тайме выглядели намного лучше, - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и идёт на шестой строчке в турнирной таблице. До четвертого места, которое дает право напрямую выйти в Лигу чемпионов, команду тен Хага отделяют 12 очков.

Отметим, что в минувшей игре болельщики «красных дьяволов» кричали слова поддержки специалисту.

 

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