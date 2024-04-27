Компани высказался после ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани подвёл итоги встречи 35-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в субботу и завершилась со счётом 1:1. Команда Компани смогла спастись от поражения, забив на 87-й минуте игры.

- Мы сделали очередной шаг, чтобы покинуть зону вылета. Наше отношение к делу было безупречным, вся команда жертвовала собой ради результата. На «Олд Траффорд» всегда тяжело играть. Хотим сохранить импульс и удачно выступить в следующей игре, - сказал бельгийский специалист на пресс-конференции после матча.

«Бёрнли» имеет в своём активе 24 очка и идёт на 19 строчке в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Компани сыграет с «Нькаслом» у себя дома, матч пройдёт 4 мая.