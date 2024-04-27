Во время матча с «Бёрнли» фанаты «Манчестер Юнайтед» кричали слова поддержки тен Хагу

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле не смог обыграть аутсайдера Премьер-лиги «Бёрнли».

Встреча завершилась со счётом 1:1. Во время матча фанаты «красных дьяволов» кричали слова поддержки главному тренеру команды Эрику тен Хагу: «Мы хотим тен Хага», - доносилось с трибун «Олд Траффорд».

Тен Хаг работает в английском клубе с лета 2022 года, до этого он тренировал «Аякс». Под руководством специалиста «Манчестер Юнайтед» провёл 109 матчей, в которых было одержано 65 побед, 29 встреч завершились поражением «красных дьяволов».

Ранее была информация, что по окончании сезона тен Хаг покинет клуб.