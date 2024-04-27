Тен Хаг высказался после упущенной победы в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче 35-го тура чемпионата Англии, в котором его команда сыграла вничью с «Бёрнли».

Встреча прошла в субботу на «Олд Траффорд» и завершилась вничью со счётом 1:1

- Хорошо начали матч, имели много моментов, после чего потеряли контроль в конце первого тайма. «Бёрнли» вернулся в игру и имел несколько неплохих моментов. Второй тайм был полностью за «Манчестер Юнайтед». Я очень расстроен, такого не должно было случиться, мы должны были доводить матч до победы, - цитирует специалиста ВВС.

«Манчестен Юнайтед» имеет в своём активе 54 очка и находится на шестой строчке в таблице, «Бёрнли» с 24 баллами идёт на 19 месте.