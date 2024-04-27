«Шеффилд Юнайтед» вылетел в Чемпионшип, получив 5 мячей от «Ньюкасла»

В 35-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» дома играл против вылетающего «Шеффилда». Уже на пятой минуте Анел Ахмедходжич головой открыл счет. Только в середине тайма Александр Исак восстановил паритет ударом из штрафной. Ахмедходжич ответил ударом головой в штангу. Бруно Гимараэс выиграл воздух и здорово попал - 2:1, интрига убита. А вскоре Исак с пенальти стал автором третьего мяча своей команды. Напоследок еще и автогол в ворота гостей - 4:1. Каллум Уилсон порадовал болельщиков красивым ударом из штрафной - 5:1.
«Ньюкасл» остается седьмым, а соперник официально вылетает.
Протокол игры
|5'Ахмедходжич Анел (0:1)
|(1:1) Исак Александр26'
|(2:1) Гимараэс Бруно54'
|(3:1) Исак Александр61'
|(4:1) Осборн Бен66'
|(5:1) Уилсон Каллум72'
Дубравка Мартин•Ливраменто Валентино•Шёр Фабиан46' (Крафт Эмиль (46') •Бёрн Дэн•Холл Льюис82' (Ритчи Мэтт (82') •Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Андерсон Эллиот66' (Барнс Харви (66') •Мёрфи Джейкоб66' (Уилсон Каллум (66') •Исак Александр•Гордон Энтони82' (Мерфи Алекс (82')
Запасные: Уайт Джо•Кариус Лорис•Дамметт Пол•Паркинсон Бен
Фодеринхэм Уэсли•Холгейт Мэйсон67' (Осула Вильям (67') •Ахмедходжич Анел•Трасти Остон•Богл Джейден•Хамер Густаво79' (Слимане Анис (79') •Арбластер Олли•Брукс Эндри70' (Винисиус Соуза (70') •Осборн Бен•Арчер Камерон67' (Робинсон Джек (67') •Бреретон Бен
27 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Бан пользователя