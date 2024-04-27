«Шеффилд Юнайтед» вылетел в Чемпионшип, получив 5 мячей от «Ньюкасла»

В 35-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» дома играл против вылетающего «Шеффилда». Уже на пятой минуте Анел Ахмедходжич головой открыл счет. Только в середине тайма Александр Исак восстановил паритет ударом из штрафной. Ахмедходжич ответил ударом головой в штангу. Бруно Гимараэс выиграл воздух и здорово попал - 2:1, интрига убита. А вскоре Исак с пенальти стал автором третьего мяча своей команды. Напоследок еще и автогол в ворота гостей - 4:1. Каллум Уилсон порадовал болельщиков красивым ударом из штрафной - 5:1.

«Ньюкасл» остается седьмым, а соперник официально вылетает.