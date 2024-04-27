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«Шеффилд Юнайтед» вылетел в Чемпионшип, получив 5 мячей от «Ньюкасла»

27 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать
Ньюкасл
5:1
Шеффилд Юнайтед
окончен

В 35-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» дома играл против вылетающего «Шеффилда». Уже на пятой минуте Анел Ахмедходжич головой открыл счет. Только в середине тайма Александр Исак восстановил паритет ударом из штрафной. Ахмедходжич ответил ударом головой в штангу. Бруно Гимараэс выиграл воздух и здорово попал - 2:1, интрига убита. А вскоре Исак с пенальти стал автором третьего мяча своей команды. Напоследок еще и автогол в ворота гостей - 4:1. Каллум Уилсон порадовал болельщиков красивым ударом из штрафной - 5:1.

«Ньюкасл» остается седьмым, а соперник официально вылетает.

Протокол игры  
Ньюкасл5:1Шеффилд Юнайтед
  5'Ахмедходжич Анел (0:1)
(1:1) Исак Александр26'  
(2:1) Гимараэс Бруно54'  
(3:1) Исак Александр61'  
(4:1) Осборн Бен66'  
(5:1) Уилсон Каллум72'  
Дубравка МартинЛивраменто ВалентиноШёр Фабиан 46' (Крафт Эмиль ( 46') Бёрн ДэнХолл Льюис 82' (Ритчи Мэтт ( 82') Лонгстафф ШонГимараэс БруноАндерсон Эллиот 66' (Барнс Харви ( 66') Мёрфи Джейкоб 66' (Уилсон Каллум ( 66') Исак АлександрГордон Энтони 82' (Мерфи Алекс ( 82')
Запасные: Уайт ДжоКариус ЛорисДамметт ПолПаркинсон Бен
Фодеринхэм УэслиХолгейт Мэйсон 67' (Осула Вильям ( 67') Ахмедходжич АнелТрасти ОстонБогл ДжейденХамер Густаво 79' (Слимане Анис ( 79') Арбластер ОллиБрукс Эндри 70' (Винисиус Соуза ( 70') Осборн БенАрчер Камерон 67' (Робинсон Джек ( 67') Бреретон Бен
Запасные: Грбич ИвоКертис СэмНорвуд ОливерДжеббисон ДэниелЛаруси ЯссерМарш Луи
27 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Шеффилд Юнайтед

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