«Фулхэм» не удержал победу над «Кристал Пэлас»

Середняки Премьер-лиги, «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» на равных играли в матче 35-го тура. Майкл Олисе уже на шестой минуте упустил супершанс - промах. Спустя тайм хозяева разыграли мяч до верного, Тимоти Кастань сыграл во вратарскую, а Родриго Мунис в упор головой послал мяч в сетку - 1:0. На 87-й минуте Джеффри Шлупп из-за штрафной попал, так попал - 1:1.
«Фулхэм» остается 13-м, соперник идет следом.
Протокол игры
|(1:0) Родриго Мунис52'
|87'Шлупп Джеффри (1:1)
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Диоп Исса•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Рид Харрисон85' (Кэрни Том (85') •Пальинья Жоау68' (Виллиан Боргес (68') •Рид Бобби68' (Лукич Саша (68') •Перейра Андреас85' (Броя Армандо (85') •Айуоби Алекс•Родриго Мунис85' (Уилсон Гарри (85')
Запасные: Родак Марек•Тете Кенни•Рим Тим•Траоре Адама
Хендерсон Дин•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким• 90'Ричардс Крис•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик86' (Ахамада Науиру (86') •Уортон Адам•Хьюз Уилл• 83'Олисе Майкл•Айю Джордан76' (Шлупп Джеффри (76') •Матета Жан-Филипп69' (Эдуар Одсонн (69')
27 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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