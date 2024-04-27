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«Фулхэм» не удержал победу над «Кристал Пэлас»

27 Апреля 2024 • 18:57 Комментировать
Фулхэм
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Середняки Премьер-лиги, «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» на равных играли в матче 35-го тура. Майкл Олисе уже на шестой минуте упустил супершанс - промах. Спустя тайм хозяева разыграли мяч до верного, Тимоти Кастань сыграл во вратарскую, а Родриго Мунис в упор головой послал мяч в сетку - 1:0.  На 87-й минуте Джеффри Шлупп из-за штрафной попал, так попал - 1:1.

«Фулхэм» остается 13-м, соперник идет следом.

Протокол игры  
Фулхэм1:1Кристал Пэлас
(1:0) Родриго Мунис52'  
  87'Шлупп Джеффри (1:1)
Лено БерндКастань ТимотиДиоп ИссаУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониРид Харрисон 85' (Кэрни Том ( 85') Пальинья Жоау 68' (Виллиан Боргес ( 68') Рид Бобби 68' (Лукич Саша ( 68') Перейра Андреас 85' (Броя Армандо ( 85') Айуоби АлексРодриго Мунис 85' (Уилсон Гарри ( 85')
Запасные: Родак МарекТете КенниРим ТимТраоре Адама
Хендерсон ДинКлайн НатаниэльАндерсен Йоаким  90'Ричардс КрисМуньос ДаниэльМитчелл Тайрик 86' (Ахамада Науиру ( 86') Уортон АдамХьюз Уилл  83'Олисе МайклАйю Джордан 76' (Шлупп Джеффри ( 76') Матета Жан-Филипп 69' (Эдуар Одсонн ( 69')
Запасные: Рак-Сакьи ДжесуранТомкинс ДжеймсМэттьюз РемиРидевальд ЖайроОзо ДэвидУорд Джоэл
27 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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