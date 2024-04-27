«Фулхэм» не удержал победу над «Кристал Пэлас»

Середняки Премьер-лиги, «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» на равных играли в матче 35-го тура. Майкл Олисе уже на шестой минуте упустил супершанс - промах. Спустя тайм хозяева разыграли мяч до верного, Тимоти Кастань сыграл во вратарскую, а Родриго Мунис в упор головой послал мяч в сетку - 1:0. На 87-й минуте Джеффри Шлупп из-за штрафной попал, так попал - 1:1.

«Фулхэм» остается 13-м, соперник идет следом.