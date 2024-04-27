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«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть предпоследнюю команду лиги

27 Апреля 2024 • 18:57 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:1
Бёрнли
окончен

В 35-м туре чемпионата Англии «МЮ» играл против аутсайдеров из «Бёрнли» и не имел большого перевеса. В первом тайме Датро Фофана мощно бил и попал в голкипера. В ответ Алехандро Гарначо запустил мяч над перекладиной, а Кристиан Эриксен с линии штрафной пробил в сантиметрах от штанги. Гарначо с острого угла все же попал в каркас ворот, но отскок не туда. Лайл Фостер подправил полет мяча после удара партнера, и кипер среагировал. Еще раз эта парочка в центре внимания, и Андре Онана отбил удар после выхода один на один.

Во втором тайме два удара Антони, вратарь справился. Две попытки Гарначо - промах и сэйв. Только на 80-й минуте «красные дьяволы» размочили счет. После обрезки защитника Антони убегал к воротам и переиграл голкипера. Но не дотерпел «МЮ» до победы, Онана сбил с ног оппонента в штрафной - пенальти. Зеки Амдуни был точен - 1:1.

«МЮ» остается шестым, но дарит шанс конкурентам. Гости на втором месте с конца, но до спасения всего два очка.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:1Бёрнли
(1:0) Антони79'  
  87'Амдуни Зеки (1:1)
Онана АндреУан-Биссака АаронКаземиро КарлосМагуайр ГарриДалот ДиогуМайну Кобби 65' (Диалло Амад ( 65') Эриксен Кристиан 81' (Амрабат Софьян ( 81') Антони  43'Фернандеш БрунуГарначо АлехандроХёйлунн Расмус 65' (Мактоминай Скотт ( 65'Маунт Мэйсон 90')
Запасные: Луис ДжексонФиорентино ГарриИтан УитлиБайиндыр АлтайФорсон Омари
Мурич АриянетАссиньон ЛоренсО'Ши ДараЭстев Максим  90'Витиньо Виктор IIОдоберт Уилсон  42'Берге СандерКаллен Джош  60'Ларсен Якоб-Бруун 72' (Гудмундссон Йоханн ( 72') Фостер ЛайлФофана Датро 57' (Амдуни Зеки ( 57')
Запасные: Тэйлор ЧарлиЭкдаль ХьяльмарБенсон МанюэльРодригес ДжейБраунхилл ДжошНдайишимий МайкТраффорд Джеймс
27 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Бёрнли Манчестер Юнайтед

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
27 Апреля 2024 в 19:10
ай.. анекдоц от дедушки..
словаличег бежит к любимаму сартиру и причитаец:
- манюня.. манюня.. манюня.
не добежал метра и сокрушенно:
- эх, ма-ню-ня...
А-ха-ха-ха! )))
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