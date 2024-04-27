«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть предпоследнюю команду лиги

В 35-м туре чемпионата Англии «МЮ» играл против аутсайдеров из «Бёрнли» и не имел большого перевеса. В первом тайме Датро Фофана мощно бил и попал в голкипера. В ответ Алехандро Гарначо запустил мяч над перекладиной, а Кристиан Эриксен с линии штрафной пробил в сантиметрах от штанги. Гарначо с острого угла все же попал в каркас ворот, но отскок не туда. Лайл Фостер подправил полет мяча после удара партнера, и кипер среагировал. Еще раз эта парочка в центре внимания, и Андре Онана отбил удар после выхода один на один.

Во втором тайме два удара Антони, вратарь справился. Две попытки Гарначо - промах и сэйв. Только на 80-й минуте «красные дьяволы» размочили счет. После обрезки защитника Антони убегал к воротам и переиграл голкипера. Но не дотерпел «МЮ» до победы, Онана сбил с ног оппонента в штрафной - пенальти. Зеки Амдуни был точен - 1:1.

«МЮ» остается шестым, но дарит шанс конкурентам. Гости на втором месте с конца, но до спасения всего два очка.