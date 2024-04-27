«Вулверхэмптон» оставил «Лутон Таун» в зоне вылета

В 35-м туре Премьер-лиги встретились давно не побеждавший «Вулверхэмптон» и «Лутон Таун» из зоны вылета. Хозяева доминировали, но забили на 39-й минуте и то при помощи рикошета. Хван Хи-Чан записал свое имя на табло. Тоти Гомеш на 50-й минуте удвоил перевес «волков» ударом головой. Нелсон Семеду расстреливал ворота, и голкипер чудом выручил. В концовке Карлтон Моррис вернул интригу красивым ударом с лета - 2:1.
Хозяева поднялись на 10-е место, соперник - третий с конца, до спасительного места всего одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Хи-Чан Хван39'
|(2:0) Гомеш Тоти50'
|80'Моррис Карлтон (2:1)
Камински Томас•Бурк Рис•Менги Теден•Ошо Гэбриэл•Хасиока Даики66' (Вудроу Коули (66') •Доти Алфи88' (Оньединма Фред (88') •Самби Локонга Альберт-Мбойо• 58'Баркли Росс78' (Адебайо Элайджа (78') •Кларк Джордан66' (Берри Люк (66') •Чон Тахит•Моррис Карлтон
27 апреля. Стадион "Молинью".
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