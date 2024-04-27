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«Вулверхэмптон» оставил «Лутон Таун» в зоне вылета

27 Апреля 2024 • 18:55 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Лутон Таун
окончен

В 35-м туре Премьер-лиги встретились давно не побеждавший «Вулверхэмптон» и «Лутон Таун» из зоны вылета. Хозяева доминировали, но забили на 39-й минуте и то при помощи рикошета. Хван Хи-Чан записал свое имя на табло. Тоти Гомеш на 50-й минуте удвоил перевес «волков» ударом головой. Нелсон Семеду расстреливал ворота, и голкипер чудом выручил. В концовке Карлтон Моррис вернул интригу красивым ударом с лета - 2:1.

Хозяева поднялись на 10-е место, соперник - третий с конца, до спасительного места всего одно очко.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:1Лутон Таун
(1:0) Хи-Чан Хван39'  
(2:0) Гомеш Тоти50'  
  80'Моррис Карлтон (2:1)
Са ЖозеСемеду НелсонКилман МаксГомеш ТотиДоэрти МэттТраоре БубакарХи-Чан Хван  82'Гомес Жоао  11'Лемина МариоАит-Нури Раян 85' (Буэно Уго ( 85') Кунья Матеус 76' (Сарабия Пабло ( 76')
Запасные: Фрейзер НатанБентли ДаниелДойл ТоммиБарнетт ТайОкодува УэслиГонсалес ЭнсоЧирева Таванда
Камински ТомасБурк РисМенги ТеденОшо ГэбриэлХасиока Даики 66' (Вудроу Коули ( 66') Доти Алфи 88' (Оньединма Фред ( 88') Самби Локонга Альберт-Мбойо  58'Баркли Росс 78' (Адебайо Элайджа ( 78') Кларк Джордан 66' (Берри Люк ( 66') Чон ТахитМоррис Карлтон
Запасные: Крул ТимТаунсенд АндросДжонсон ЙосефШи ДжеймсРаддок Пелли
27 апреля. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальный прогноз и ставка на Вулверхэмптон — Лутон Таун АПЛ — 27 апреля 2024
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