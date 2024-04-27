Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф может оставить Эрика тен Хага у руля команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN, в настоящий момент руководитель «красных дьяволов» склоняется именно к такому варианту.

Стоит сказать, что слухи о будущем тен Хага появляются в прессе регулярно, чему способствуют плохие результаты команды. На текущий момент «красные дьяволы» располагаются лишь на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Эрик тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Ранее этот специалист успешно работал в «Аяксе».