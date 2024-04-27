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«Арсенал» принял решение по Габриэлю

27 Апреля 2024 • 18:47 Комментировать (1)

В «Арсенале» приняли важное решение по защитнику команды Габриэлю Магальянсу. Как сообщает Daily Mirror, «канониры» начали с 26-летним футболистом переговоры о продлении контракта. Лондонский клуб хочет вознаградить Габриэля за высокий уровень игры в нынешнем сезоне.

В сезоне 2023/2024 Габриэль провёл за «Арсенал» 46 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола.

Ближайший матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Тоттенхэма» на выезде. На текущий момент «канониры» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Магальянс
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
27 Апреля 2024 в 18:54
Ясное дело продлевать
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