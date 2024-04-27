«Арсенал» принял решение по Габриэлю

В «Арсенале» приняли важное решение по защитнику команды Габриэлю Магальянсу. Как сообщает Daily Mirror, «канониры» начали с 26-летним футболистом переговоры о продлении контракта. Лондонский клуб хочет вознаградить Габриэля за высокий уровень игры в нынешнем сезоне.

В сезоне 2023/2024 Габриэль провёл за «Арсенал» 46 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола.

Ближайший матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Тоттенхэма» на выезде. На текущий момент «канониры» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.