Эриксен может сменить «Манчестер Юнайтед» на топ-клуб Турции

«Манчестер Юнайтед» готов в летнее трансферное окно продать полузащитника Кристиана Эриксена. Как стало известно ESPN, наиболее вероятным следующим местом работы датчанина является «Галатасарай». Турецкий топ-клуб является фаворитом в потенциальной борьбе за Эриксена на трансферном рынке.

Пока сложно сказать, сколько денег на трансфер Эриксена запросит «Манчестер Юнайтед». При этом сумма будет небольшой, поскольку действующий контракт датского хавбека рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 Кристиан Эриксен провёл 23 матча, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.