Салах – о ссоре с Клоппом: «Если я заговорю, будет жарко»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поругался с Юргеном Клоппом перед выходом на замену в субботнем матче английского чемпионата против «Вест Хэма». После игры журналисты в микст-зоне попросили Салаха прокомментировать ситуацию.

«Если я заговорю, будет жарко», - сказа Салах, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Льюис Стил.

Напомним, что матч Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» завершился вничью со счётом 2:2.

Следующий матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт 5 мая – против «Тоттенхэма» на своём поле. На текущий момент команда Клоппа занимает третье место в турнирной таблице.