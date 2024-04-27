Клопп: «Я очень разочарован»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после гостевой ничьей с «Вест Хэмом» со счётом 2:2.

«Конечно, я очень разочарован. Мы хотели выиграть – владели мячом, создавали моменты. Это была тяжёлая игра, четвёртая за период в десять дней. Думаю, игроки хорошо справились. Мы пропустили гол из ничего и были вынуждены отыгрываться. Мы были хороши во многих моментах, но в финальной стадии не справлялись.

Нападающие не в форме? Это то, с чем мы вынуждены справляться. Ребята старались и полностью выложились, но было тяжело. Мы должны быть позитивными», - сказал Клопп TNT Sports.