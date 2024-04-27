Клопп: «Я не в настроении говорить о гонке за титул»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после субботней ничьей с «Вест Хэмом» со счётом 2:2.

«Гонка за титул? Честно говоря, я не в настроении говорить об этом или вообще оценивать это. Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но нам это не удалось. Теперь у нас есть много времени до следующей игры. Мы постараемся подготовить ребят и выйдем на поле снова», - сказал Клопп TNT Sports.

Следующий матч Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.