Мойес высказался о ничьей с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Ливерпулем» в 35-м туре чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:2.

- Мы хорошо справились с соперником. Мне бы хотелось большего, чем одно очко, потому что у нас уже было много ничьих в этом сезоне. Мы проигрывали 1:2 и ждали своего момента, старались идти вперёд.

«Ливерпуль» отлично начал первый тайм, у нас не было возможности владеть мячом, потом ребята показали характер и мы вернулись в игру, - приводит слова Мойеса Sky Sports.

«Вест Хэм» имеет в своем активе 49 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 75 баллами располагается на третьей позиции.