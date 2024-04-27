Клопп прокомментировал ссору с Салахом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах перед своим выходом на замену в субботнем матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» поругался с главным тренером команды Юргеном Клоппом. После игры немецкий специалист дал комментарий по поводу этой ситуации.

«Могу ли я сказать, о чём мы говорили в той ситуации? Нет. Мы обсудили это в раздевалке. Вот и всё», - сказал Клопп TNT Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» не смог обыграть «Вест Хэм» на выезде – матч завершился вничью со счётом 2:2.

Следующий матч Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле.