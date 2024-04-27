Гакпо: «Ливерпуль» находится в очень сложном положении

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, завершилась вничью со счётом 2:2.

- Результат оказался не таким, как мы хотели. «Ливерпуль» хотел получить три очка. Мы провели хорошую игру, контролировали мяч в первом тайме, а зачем пропустили. Было тяжело вернуться, но получилось забить два мяча, но не получилось потом не пропустить ещё один гол.

Шансы на титул? Мы находимся в очень сложном положении, - сказал футболист, слова которого приводит ВВС.