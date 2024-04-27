Салах поругался с Клоппом около поля

В субботу в Английской премьер-лиге проходил матч между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Команды не смогли выявить сильнейшего – игра в Лондоне завершилась вничью со счётом 2:2.

Звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на замену на 79-й минуте. Перед выходом на футбольное поле египтянин поругался с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Салах эмоционально что-то рассказывал немцу, и партнёрам даже пришлось придерживать египтянина, чтобы конфликт не набрал силу.

Следующий матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле.