«Ливерпуль» потерял очки в Лондоне и попрощался с надеждами на титул АПЛ

В субботу в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Нули на табло в Лондоне держались довольно долго, пока на 43-й минуте не забил Джаррод Боуэн, которого, кстати говоря, перед игрой нахваливал Юрген Клопп.

Получив встряску в раздевалке, игроки «Ливерпуля» смогли перевернуть игру – к середине второго тайма они уже вели после гола Эндрю Робертсона и автогола «молотобойцев». Впрочем, команда Дэвида Мойеса не сдалась и отыгралась благодаря результативному удару Майкла Антонио.

В итоге – ничья 2:2. «Ливерпуль» потерял очки во втором туре подряд, и теперь шансы команды Юргена Клоппа на чемпионство стали чисто математическими – на деле рубиться за титул будут две команды - «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» отстаёт от лондонцев (у них один матч в запасе) на два балла, а от манкунианцев (у них два матча в запасе) - на балл.