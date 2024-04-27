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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» потерял очки в Лондоне и попрощался с надеждами на титул АПЛ

27 Апреля 2024 • 16:27 Комментировать (1)
Вест Хэм
2:2
Ливерпуль
окончен

В субботу в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Нули на табло в Лондоне держались довольно долго, пока на 43-й минуте не забил Джаррод Боуэн, которого, кстати говоря, перед игрой нахваливал Юрген Клопп.

Получив встряску в раздевалке, игроки «Ливерпуля» смогли перевернуть игру – к середине второго тайма они уже вели после гола Эндрю Робертсона и автогола «молотобойцев». Впрочем, команда Дэвида Мойеса не сдалась и отыгралась благодаря результативному удару Майкла Антонио.

В итоге – ничья 2:2. «Ливерпуль» потерял очки во втором туре подряд, и теперь шансы команды Юргена Клоппа на чемпионство стали чисто математическими – на деле рубиться за титул будут две команды - «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» отстаёт от лондонцев (у них один матч в запасе) на два балла, а от манкунианцев (у них два матча в запасе) - на балл. 

Протокол игры  
Вест Хэм2:2Ливерпуль
(1:0) Боуэн Джаррод43'  
  48'Робертсон Эндрю (1:1)
  65'Ареола Альфонс (1:2)
(2:2) Антонио Майкл77'  
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериСоучек Томаш   74' (Уорд-Праус Джеймс (   74' ) Альварес ЭдсонБоуэн ДжарродПакета ЛукасКудус МохаммедАнтонио Майкл
Запасные: Джонсон БенИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашФиллипс КэлвинДивин МубамаКейси КэланКрессуэлл Аарон
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент   79' (Нуньес Дарвин (   79' ) Куанса Джарелл   90' (Собослаи Доминик (   90' ) Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюМакаллистер АлексисЭндо Ватару   30'   79' (Салах Мохамед (   79' ) Гравенберх РайанЭллиотт ХарвиГакпо КодиДиас Луис   79' (Гомес Джо (   79' )
Запасные: Келлехер КаомхинДжонс КёртисЦимикас КостасБайчетич СтефанКонате Ибраима
Сегодня. Стадион "Олимпийский (Лондон) " (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
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Leonardis
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