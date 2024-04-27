«Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру с «Бёрнли»

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Бёрнли». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Каземиро, Далот, Майну, Эриксен, Фернандеш, Гарначо, Антони, Хёйлунн.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.