Артета высказался о консультациях с Венгером

Главный тренер борющегося за чемпионство «Арсенала» Микель Артета рассказал, консультировался ли он с Арсеном Венгером.

«Я разговаривал с ним несколько раз. Были определённые темы о том, как они побеждали, и о последующих этапах. В конце сезона речь идёт о том, чтобы находить способы выиграть игру. Можно сделать это по-разному. Если посмотреть на то, как они [при Венгере] выиграли титул, то они выигрывали матчи, где показатели команд были примерно равными. Арсен рассказывал об том», - сказал Артета журналистам.

В воскресенье, 28 апреля, «Арсенал» проведёт матч против «Тоттенхэма».