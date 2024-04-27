Аморим извинился после переговоров с «Вест Хэмом»

Недавно главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим побывал в Лондоне, где провёл переговоры с «Вест Хэмом». 39-летний специалист дал комментарий на этот счёт.

«Это была ошибка. Время было совершенно неподходящее. Я всегда прошу своих футболистов проявлять уважение, но сам я его не проявил, хоть и проинформировал клуб заранее. Мне очень жаль, я прощу прощения у болельщиков, клуба и игроков», - слова Аморима приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Лиссабонский «Спортинг» уверенно лидирует в чемпионате Португалии, опережая вторую «Бенфику» на семь очков.