«Вест Хэм» - «Ливерпуль»: команды назвали стартовые составы

Сегодня, 27 апреля, в Лондоне пройдёт встреча 35-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Матч начнётся в 14:30 по московскому времени. Оба коллектива назвали стартовые составы на предстоящую игру.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Цоуфал, Зума, Огбонна, Эмерсон, Соучек, Альварес, Боуэн, Уорд-Праус, Кудус, Антонио.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Куанса, Ван Дейк, Гомес, Собослаи, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас.

За текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.ru.

«Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 74 очка. «Вест Хэм» с 48 баллами идёт восьмым.