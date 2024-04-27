Хау высказался о возможной продаже ключевых игроков «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил вероятность того, что команда сможет сохранить всех ключевых футболистов к следующему сезону. Напомним, у «сорок» крайне мало шансов на попадание в Лигу чемпионов.

«Мы хотим сохранить всех ключевых футболистов. Нам необходимо оставить в команде лидеров и развивать основной состав. В этом заключается моё желание, но нам есть, о чём думать», – сказал Хау на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что летом «Ньюкасл» могут покинуть такие футболисты, как Александр Исак, Бруно Гимараэс и многие другие. Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице, но может опуститься ещё ниже, если «Челси» выиграет свои матчи в запасе.