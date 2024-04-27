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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» может усилиться защитником «Астон Виллы»

27 Апреля 2024 • 12:36 Комментировать
Ювентус
...
Милан
1 2.10 X 3.35 2 3.85
Через 5 ч. 40 мин.

Итальянский «Милан» нацелился на центрального защитника из Английской премьер-лиги. По информации от издания Sport, «россонери» положили глаз на Диего Карлоса из «Астон Виллы».

Руководство «Милано» впечатлено тем, в насколько хорошей форме бразилец вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы. Итальянцы попробуют провернуть трансфер защитника в летнее трансферное окно, но пока неизвестно, открыта ли к продаже «Астон Вилла».

Карлос ранее выступал в Испании за «Севилью», но летом 2022 года перешёл в «Астон Виллу». 31-летний футболист провёл 23 матча в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги, но не отметился ни одним результативным действием.

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