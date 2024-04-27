Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды на чемпионский титул Английской премьер-лиги в следующем сезоне. Напомним, в настоящий момент манкунианцы занимают шестую строчку в чемпионате.

«Когда все игроки доступны, мы сражаемся за место в Лиге чемпионов. Мы можем подобраться ближе к вершине, если хорошо проведём трансферное окно. Мы должны усилить ключевые позиции, а также добавить глубины нашему составу», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о том, что Эрика могут уволить уже ближайшим летом. На его место руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает таких кандидатов, как Роберто де Дзерби и Грэм Поттер.