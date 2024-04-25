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«Манчестер Сити» забил 4 гола в гостях у «Брайтона»

25 Апреля 2024 • 23:59 Комментировать (1)
Брайтон
0:4
Манчестер Сити
окончен

В отложенном матче 29-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Брайтона» и не оставил сопернику ни шанса. Прорыв справа Кайла Уокера завершился кроссом в центр штрафной, откуда Кевин де Брёйне головой поразил ближний верхний угол. Штрафной удар в 18 метрах от ворот хозяев, Фил Фоден целился в левый угол ворот и попал в спину защитника, рикошет помешал голкиперу выручить - 0:2. На линии штрафной Бернарду Силва здорово сыграл в отборе, и Фоден с 15 метров зарядил в цель - 0:3 к концу первого тайма. Хулиан Альварес с левого угла штрафной чудом не попал в дальнюю часть ворот. В следующей атаке он был точен после того, как голкипер сорвал прорыв к воротам Уокера - 0:4.

«Сити» идет вторым с отставанием в очко от «Арсенала», но провел на один матч меньше. Соперник - 11-й.

Протокол игры  
Брайтон0:4Манчестер Сити
  17'Де Брёйне Кевин (0:1)
  26'Фоден Фил (0:2)
  34'Фоден Фил (0:3)
  62'Альварес Хулиан (0:4)
Стил ДжейсонВельтман Йоел  35' 46' (Оффиа Оделуга ( 46') Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисБарко ВалентинБалеба Карлос  77'Модер Якуб 57' (Роша Игор II ( 57') Лаллана Адам 46' (Адингра Симон ( 46') Гросс ПаскальПедро ЖоаоУэлбек Данни 75' (О’Махони Марк ( 75')
Запасные: Фати АнсуБуонанотте ФакундоУэбстер АдамВербрюгген БартЭнсисо Хулио
Эдерсон МораесУокер Кайл 79' (Гомес Серхио ( 79') Аканджи МануэльАке НатанГвардиол ЙошкоРодри Эрнандес 79' (Льюис Рико ( 79') Ковачич МатеоСилва Бернарду 78' (Доку Жереми ( 78') Де Брёйне Кевин 72' (Луис Матеус II ( 72') Фоден Фил 72' (Грилиш Джек ( 72') Альварес Хулиан
Запасные: Диаш РубенОртега ШтефанБобб ОскарСтоунс Джон
25 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон

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Vova52
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