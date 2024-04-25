«Манчестер Сити» забил 4 гола в гостях у «Брайтона»

В отложенном матче 29-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» гостил у «Брайтона» и не оставил сопернику ни шанса. Прорыв справа Кайла Уокера завершился кроссом в центр штрафной, откуда Кевин де Брёйне головой поразил ближний верхний угол. Штрафной удар в 18 метрах от ворот хозяев, Фил Фоден целился в левый угол ворот и попал в спину защитника, рикошет помешал голкиперу выручить - 0:2. На линии штрафной Бернарду Силва здорово сыграл в отборе, и Фоден с 15 метров зарядил в цель - 0:3 к концу первого тайма. Хулиан Альварес с левого угла штрафной чудом не попал в дальнюю часть ворот. В следующей атаке он был точен после того, как голкипер сорвал прорыв к воротам Уокера - 0:4.

«Сити» идет вторым с отставанием в очко от «Арсенала», но провел на один матч меньше. Соперник - 11-й.