Фоден – второй представитель Премьер-лиги, забивший 15 голов в 2024 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден достиг отметки в 15 забитых мячей с начала 2024 года.

23-летний футболист отметился дублем в сегодняшнем поединке Премьер-лиги против «Брайтона», поразив ворота «чаек» на 26-й и 34-й минутах. По данным Squawka, теперь на счету Фодена 15 голов в 2024 году во всех турнирах – лучший показатель среди игроков АПЛ наряду с футболистом «Челси» Коулом Палмером, в активе которого также 15 мячей.

Сегодняшний дубль – уже третий для Фила Фодена с начала января (ранее он забивал по два раза «Хаддерсфилду» и «Манчестер Юнайтед»), также на счету англичанина два хет-трика (в ворота «Брентфорда» и «Астон Виллы»).