​Фоден забил свой 50-й гол в АПЛ

В Англии проходят матчи 29-го тура чемпионата АПЛ, «Манчестер Сити» гостит в Брайтоне, но ведёт себя там совсем не как гость - в первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы забили сопернику три мяча, совершенно обескуражив дружину итальянского наставника Роберто де Дзерби.

Один из голов записал на свой счёт Фил Фоден - как оказалось, он стал для игрока «Манчестер Сити» юбилейным, 50-м в высшей лиге английского футбола.

Следить за событиями матча английского чемпионата между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» можно посредством онлайн-трансляции. Она уже доступна на нашем сайте.