Бруну Фернандеш играл против «Шеффилда» после перелома

В среду вечером «Манчестер Юнайтед» порадовал своих болельщиков волевой победой над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 4:2. Главным героем встречи стал капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, который оформил дубль и отдал голевой пас.

Как сообщает на своих страницах The Times, Фернандеш получил перелом руки в кубковой игре против «Ковентри», но очень хотел сыграть против «Шеффилда». На поле португалец вышел в специальной защитной повязке в районе правого запястья.

Следующий матч Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Бёрнли» на своём поле.