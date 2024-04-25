Тренер «Фейеноорда» Слот заявил, что хочет возглавить «Ливерпуль»

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот высказался о возможности возглавить «Ливерпуль».

Ранее приводилась информация, что наставник «Фейеноорда» является главным кандидатом на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Очевидно, что мне хотелось бы там работать. Клубы ведут переговоры, так что я жду. Надо подождать, пока будет достигнута договоренность, но у меня есть уверенность», — приводит слова специалиста ESPN.

Добавим, что после 34 встреч в первенстве Англии коллектив Клоппа находится на второй позиции турнирной таблицы. Команда заработала 74 балла.