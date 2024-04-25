Романо раскрыл важную деталь из контракта Гимараэса

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс находится на радарах многих европейских топ-клубов. В действующем контракте 26-летнего бразильца прописана опция выкупа за 100 миллионов фунтов (около 117 млн евро). При этом эту опцию можно активировать только с последней недели мая до начала последней недели июня. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Если в течение этого месяца опция выкупа Гимараэса активирована не будет, то любому потенциальному покупателю придётся договариваться с «Ньюкаслом» о сумме трансфера.

В 45 матчах сезона 2023/2024 Бруно Гимараэс забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

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