Каррагер – о Слоте в «Ливерпуле»: «Это указывает на дефицит топ-тренеров»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о возможном назначении Арне Слота главным тренером мерсисайдцев.

Ранее приводилась информация, что наставник «Фейеноорда» является главным кандидатом на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Переход из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» – огромный скачок. Это показывает, что на данный момент есть дефицит настоящих топ-тренеров, если взглянуть на то, кого «Ливерпуль» хотел заполучить», – цитирует экс-защитника издание Goal.

Добавим, что после 34 встреч в первенстве Англии коллектив Клоппа находится на второй позиции турнирной таблицы. Команда заработала 74 балла.