Без Холанна: «Манчестер Сити» назвал состав на матч против «Брайтона»

В четверг вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Брайтона». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Альварес.

Нападающий Эрлинг Холанн не попал в заявку – он продолжает восстанавливаться после повреждения.

Матч «Брайтон» - «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае набора очков в игре с «Брайтоном» команда Хосепа Гвардиола поднимается на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Ливерпуль».