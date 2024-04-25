Морган поддержал «Брайтон» перед матчем с «Манчестер Сити»

Известный журналист Пирс Морган высказался о предстоящем матче 29-го тура первенства Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

Встреча между коллективами состоится сегодня, 25 апреля, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Я вырос в 16 милях от Брайтона. Большую часть своей юности я провёл в Брайтоне. Два моих любимых игрока «Арсенала» пришли из «Брайтона». Вперёд, «Брайтон», вы можете это сделать» – написал телеведущий в соцсетях.

Стоит отметить, что «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, заработав 77 баллов после 34 играх. Что касается «горожан», то они отстают на четыре очка при двух матчах в запасе.