Терри рассказал о конфликте с Виллаш-Боашем в «Челси»

Экс-игрок обороны «Челси» Джон Терри рассказал конфликте с португальским наставником Андре Виллаш-Боашем.

«Я должен был лететь 13-часовым рейсом эконом-класса, однако молодые игроки сидели в бизнес-классе. Это было частью политики Андре, который не давал привилегий ветеранам команды.

Сижу и думаю: нет, я никуда не полечу, пока молодые игроки не вернутся в эконом-класс. Виллаш-Боаш попытался показать себя в первый же день, но потерпел неудачу мгновенно», — передаёт слова Терри Football Talk.

Стоит напомнить, что Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Английский футболист по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.