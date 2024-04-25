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Ровно 20 лет назад «Арсенал» в последний раз оформил титул чемпиона Англии

25 Апреля 2024 • 18:30 Комментировать (1)

Ровно 20 лет назад, 25 апреля 2004 года, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии. «Канониры» оформили титул по итогам гостевого дерби против «Тоттенхэма» - матч на «Уайт Харт Лэйн» завершился вничью со счётом 2:2.

В последующих четырёх турах чемпионата «Арсенала» набрал ещё восемь очков и установил уникальное достижение – прошёл сезон Премьер-лиги без поражений (26 побед и 12 ничьих в 38 турах). До сих пор это достижение никто не повторил.

После 2004 года «Арсенал» ни разу не становился чемпионом Англии. В текущем сезоне «канониры» борются за титул с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

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LMI
25 Апреля 2024 в 19:42
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