Тен Хаг рассказал, когда вернётся Маунт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг анонсировал возвращение в строй атакующего полузащитника Мэйсона Маунта.

«Я не ожидаю, что большинство травмированных игроков вернутся в строй к игре против «Бёрнли». Но Мэйсон Маунт, думаю, восстановится», - сказал тен Хаг в программе BBC's Match of the Day.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» состоится в субботу, 27 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в среду вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» на своём поле со счётом 4:2. Команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.