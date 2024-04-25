Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке находится в шорт-листе нескольких английских клубов.

Как утверждает журналист Экрем Конур, к 26-летнему футболисту проявляют интерес три клуба из столицы Англии: «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Стоит сказать, что Соланке входит в число лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.

В текущем сезоне форвард провел 34 матча в рамках АПЛ, забил 18 голов и стал автором трех результативных передач.

Трудовое соглашение Соланке с «Борнмутом» рассчитано до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 миллионов евро.