Олисе готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, где хочет продолжить карьеру вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе.

Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

По информации 90min, 22-летний футболист открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед», который активно за ним следит.

Сообщается, что в ближайшее время «Челси» не планирует приглашать Олисе, несмотря на слухи об интересе к игроку.

В текущем сезоне Олисе провел 15 матчей в рамках Английской премьер-лиги, в которых забил семь мячей и записал в свой актив четыре голевых паса.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 50 миллионов евро.