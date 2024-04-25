Ральф Рангник в обозримом будущем может стать главным тренером «Баварии». Несколько лет назад этот специалист поработал у руля «Манчестер Юнайтед». На страницах Bild появилось видео с журналистом Марселем Рейфом. В нём журналист рассказывает о жёстких условиях, которые на «Олд Траффорд» Рангнику ставил звёздный Криштиану Роналду.

Роналду якобы говорил Рангнику, что он должен играть в четырёх матчах из пяти. При этом португалец говорил, что он не собирается сидеть на скамейке запасных. Матчи, в которых тренер не использовал Криштиану, футболист планировал смотреть дома по телевизору.

Отметим, что в конце 2022 года Роналду раскритиковал клуб за назначение Рангника, которого он называл неизвестным тренером.