Энцо Фернандес перенёс операцию и пропустит остаток сезона

Хавбек «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес не сыграет в оставшихся матчах нынешнего сезона. Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист перенёс операцию по поводу паховой грыжи. Дело в том, что в последнее время игрок лондонского клуба испытывал боль.

Таким образом, Энцо пропустит остаток сезона, однако, по прогнозам медиков, будет полностью готов к выступлению за национальную команду Аргентины на Кубке Америки, который начнётся 20 июня в США.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Энцо провёл за «Челси» 40 встреч во всех турнирах, отличившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.