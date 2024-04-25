Фанаты «Эвертона» - «Ливерпулю»: «Вы проиграли АПЛ на «Гудисон Парк»

В среду вечером «Эвертон» обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби со счётом 2:0. После этого поражения шансы команды Юргена Клоппа на чемпионство резко снизились.

В социальных сетях появилось видео, снятое на трибунах «Гудисон Парк» в концовке матча. На нём слышно, как фанаты «Эвертон» скандируют кричалку в адрес соседей из «Ливерпуля».

«Вы проиграли лигу на «Гудисон Парк», - радостно выкрикивали болельщики.

Отметим, что «Эвертон» на текущий момент располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Зону вылета команда Шона Дайча опережает на восемь зачётных баллов.