Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Эвертона» - «Ливерпулю»: «Вы проиграли АПЛ на «Гудисон Парк»

25 Апреля 2024 • 16:49 Комментировать
Эвертон
2:0
Ливерпуль

В среду вечером «Эвертон» обыграл «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби со счётом 2:0. После этого поражения шансы команды Юргена Клоппа на чемпионство резко снизились.

В социальных сетях появилось видео, снятое на трибунах «Гудисон Парк» в концовке матча. На нём слышно, как фанаты «Эвертон» скандируют кричалку в адрес соседей из «Ливерпуля».

«Вы проиграли лигу на «Гудисон Парк», - радостно выкрикивали болельщики.

Отметим, что «Эвертон» на текущий момент располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Зону вылета команда Шона Дайча опережает на восемь зачётных баллов.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон

Новости по матчу

Сегодня, 25 Апреля
16:49
Фанаты «Эвертона» - «Ливерпулю»: «Вы проиграли АПЛ на «Гудисон Парк»
01:42
​Дайч: «Болельщики получили то, что хотели»
01:10
Калверт-Льюин: «Ну и вечер!»
01:02
​Клопп: «Могу только извиниться»
00:00
«Ливерпуль» сенсационно проиграл в дерби «Эвертону» 3
24 Апреля
22:56
Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит»
21:30
«Эвертон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:01
«Ливерпуль» объявил состав на дерби против «Эвертона»
20:34
Аморим и его агент давили на «Ливерпуль»
14:03
Слот очень хочет возглавить «Ливерпуль»
02:29
Эвертон - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
22:49
Стало известно, во сколько «Ливерпулю» обойдётся назначение Слота
21:39
Прогноз и ставка на матч Эвертон — Ливерпуль АПЛ — 24 апреля 2024
21:14
Прогноз на точный счёт матча Эвертон — Ливерпуль чемпионата Англии — 24 апреля 2024
19:06
Хаманн объяснил, почему Моуринью – не худший кандидат для «Ливерпуля» 1
18:41
«Ливерпуль» контактировал со Слотом — будет ещё одна встреча
17:31
Клопп оценил уровень Александер-Арнольда
16:38
Клопп назвал одного игрока, пополнившего лазарет «Ливерпуля»
16:32
Клопп: «Если выиграем АПЛ, я буду в восторге»
15:58
Клопп высказался о дерби против «Эвертона»
13:44
Аморим не возглавит «Вест Хэм», но может подписать контракт с другим клубом АПЛ 1
22 Апреля
22:44
«Ливерпуль» подумывает о назначении тренера из другого английского клуба
21:31
«Эвертон» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:46
«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале» Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» Жезус может перейти в испанский топ-клуб «Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России рассказал, почему «Локомотив» проиграл финальную серию Кубка Гагарина Бывший защитник «Металлурга» оценил прошедший сезон КХЛ Кожевников сравнил Третьяка и Набокова из «Металлурга» Канарейкин: Никто не ожидал, что в финале победит «Металлург» Кожевников назвал главное открытие сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.04.24 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.20 4.90 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
17:16 · Англия. Премьер-лига
«Фейеноорд» может заменить Слота тренером «Арсенала»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты жёсткие условия, которые Роналду ставил Рангнику в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:54 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес перенёс операцию и пропустит остаток сезона
16:49 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Эвертона» - «Ливерпулю»: «Вы проиграли АПЛ на «Гудисон Парк»
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может расстаться с 11 игроками – известны все имена
16:22 · Англия. Премьер-лига
Названо условие возможного увольнения Почеттино из «Челси»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес рассказал, как «Манчестер Сити» обыграть «Брайтон»
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером игрока «Байера»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк — о Слоте: «Его философия подходит «Ливерпулю»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сохраняет интерес к Осимхену
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Журавель дал прогноз на матч «Брайтон» - «Манчестер Сити»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу
11:43 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Клопп - легенда «Ливерпуля», нужно достойно проводить его»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал цену Марсьяля
Все новости
Рекомендуем